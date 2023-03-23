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Медведев назвал Украину частью России

Источник:
РИА Новости
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Карта Украины
Фото: © Sibnet.ru

Украина является частью России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. Однако Россия в силу геополитических и исторических причин долгое время мирилась с тем, что страны живут в разных «квартирах».

«Вынуждены с этим считаться, с этими выдуманными границами, с территориями, которые всегда были частью не просто Российской империи, это все была Российская империя, это понятно, кроме отдельных областей, которые к нам пришли в результате Второй мировой войны», — сказал Медведев.

Он также напомнил, что украинские территории исторически были населены исконно русским населением и всегда были в составе России «в узком смысле этого слова — великой России, а не малой России».

В ходе интервью Медведев заметил, что у него сложилось впечатление, что страны Запада не верили и не видели степень решимости России начать военную спецоперацию на Украине, в результате они просчитались.

«Поэтому с некоторыми странами, блоками, сообществами стран бессмысленно договариваться: они понимают только язык силы. Только язык силы!», — подчеркнул Медведев.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

Tanatholog

"А я буду злобно критиковать уже следующую власть"А ты попробуй не злобно, а УМНО покритиковать.Вопли...

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

pepelmetal

С 90х годов слышу как ещё чуть чуть и будет наукраине как в Швейцарии

pepelmetal

Заканчивай хахлавскую пургу нести