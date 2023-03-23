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Опровергнута популярная теория космического происхождения воды

Источник:
Nature
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планета Земля
Фото: © ESA

Так называемые планетзимали, которые считаются зародышами планет, не могли занести на Землю воду из-за своей чрезвычайной сухости, выяснили американские ученые.

Планетзимали — древние тела Солнечной системы, возникшие из протопланетнего диска. Они представляют собой скопление пыли радиусом более километра, которые из-за своей массы постепенно начинают притягивать на себя окружающую материю.

После достижения радиуса порядка двух-трех километров их горные породы подвергаются метаморфизму, плавлению и дифференциации. Согласно популярной гипотезе, именно планетзимали, падавшие на Землю, принесли на нее воду.

Однако исследователи из Университета Мэриленда проанализировали состав упавших на Землю метеоритов-ахондритов, которые когда-то являлись частицами планетзималей. Выяснилось, что эти горные породы невероятно сухие и содержат не более двух миллионных долей воды по массе.

Это означает, что такие космические объекты не могли занести воду на Землю — несмотря на существование стабильного льда во внешней части Солнечной системы. По всей видимости, первая вода на планете появилась каким-то другим путем.

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