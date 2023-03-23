Свинец и цезий нашли в тающем томском снегу

Сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» Томского госуниверситета обнаружили много химических элементов в снегу, который в период весеннего половодья пополняет самую протяженную реку Сибири Обь, сообщает пресс-служба вуза.

«Анализ химического состава проб показал, что снег содержит довольно высокие концентрации многих элементов, включая тяжелые металлы, которые могут оказывать влияние на состав речного стока в период таяния снега. В частности, выяснилось, что более половины весеннего речного стока Cd, Zn, Pb, Cs и Sb может быть обеспечено таянием снега», — рассказал сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» Иван Крицков.

По словам ученых, в отдельных пробах выявлена достаточно высокая концентрация цинка, кобальта, кадмия, никеля. Как правило, такие пробы были отобраны в радиусе нескольких километров от крупных промышленных предприятий либо в зоне присутствия факельных хозяйств нефтегазодобывающих компаний.

Данные о химическом составе снега важны с точки зрения миграции элементов, понимания их переноса с водами Оби в Карское море и Северный Ледовитый океан. Затем ученые изучат дождевую и снеговую воду.