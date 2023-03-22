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Лавров оценил передачу Киеву снарядов с обедненным ураном

Источник:
«Интерфакс»
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Поставка Великобританией Украине снарядов с обедненным ураном станет шагом, который выведет эскалацию конфликта на новый серьезный уровень, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Все же помнят, к каким результатам применения боеприпасов с обедненным ураном привело в Югославии, в Ираке, когда десятки тысяч и мирных граждан, да и собственно военнослужащих НАТО, которые применяли эти боеприпасы с обедненным ураном, пострадали»,— сказал министр.

Глава МИД уточнил, что Россия учтет эти поставки при планировании дальнейших действий. «У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, есть своя военная доктрина. И, как сказали президент и министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», — подчеркнул он.

Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. По словам Владимира Путина, Россия будет вынуждена отреагировать, так как Запад «начинает применять оружие с ядерным компонентом».

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Политика #Россия #Оружие
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