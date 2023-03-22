Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после заявления Великобритании о поставке Украине снарядов с обедненным ураном к ядерному столкновению остается «ступеней все меньше и меньше».

В опубликованном ранее заявлении замминистра обороны Британии Аннабель Голди говорится, что Лондон поставит Киеву снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники.

«Я не случайно сказал про ступени, ступеней меньше и меньше», — приводит ТАСС слова Шойгу, сказанные им в ответ на вопрос, означает ли намерение поставлять снаряды с обедненным ураном на Украину, что мир стал на один шаг ближе к ядерному столкновению.

По его словам, поставки Украине снарядов с обедненным ураном заставят Россию серьезно задуматься о том, чем Москва может ответить. «Это подвигает нас к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий, чем мы можем ответить», — сказал министр обороны.