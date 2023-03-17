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World и Exel получат ИИ‑помощника, ускоряющего работу

Источник:
Sibnet.ru
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Робот читает книгу
Фото: © Andrea De Santis / Unsplash License

Пакет офисных программ Microsoft 365 получит нейросеть-помощника, способную подсказать пользователю, как быстрее выполнить ту или иную задачу.

Microsoft представила ИИ Copilot («Второй пилот»), способный предоставить пользователю черновик работы. Это ускорит создание документов и сделает сотрудников более производительными, сообщил на презентации исполнительный директор корпорации Сатья Наделла.

Искусственный интеллект, внедренный в Word, Exel, Power Point и Outlook уже прошел тестирование в 20 организациях и в скором времени выйдет в широкий доступ. Наделла продемонстрировал новый бизнес-чат, способный получать данные из документов и выполнять задачи пользователя.

ChatGPT создал совершенно новую игру

Директор Microsoft уверен, что это только начало и в будущем искусственный интеллект в продуктах Microsoft станет причиной новой волны роста производительности.

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GammiPluh

Так позвони бывшим сослуживцам с Украины и скажи им чтобы сдавали Артемовск... кстати наемников в Авдеевке...

pepelmetal

Какие бы не последовали, всем всё равно!

pepelmetal

Любая ракета, с самонаведением, с тобой не согласится

Asd10

Так это ты с автором здесь общаешься??? 0_0