ChatGPT создал совершенно новую игру

Программист Даниэль Тэйт «договорился» с ChatGPT до создания новой игры. Нейросеть не только придумала новый тип головоломок, но и сама написала код для его публикации в сети.

Изначально Тэйт попросил нейросеть подсказать похожие на судоку игры, но остался недоволен результатом и «заказал» создание несуществующей игры. С нескольких попыток ChatGPT сгенерировал головоломку, где нужно вычёркивать числа из строчек, чтобы сумма оставшихся составляла определённое число. Новинка получила название Sumplete.

«Да, я не шучу. После нескольких часов подсказок чат-бот с искусственным интеллектом создал эту уникальную головоломку. ChatGPT не только придумал идею, но и написал код игры, разработал ее и даже назвал», — написал Тэйт на странице Sumplete.

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На одной только идее Тэйт не остановился и попросил ChatGPT написать код на HTML и JavaScript, отредактировал его и опубликовал Sumplete с подробной историей генерации в свободном доступе. Всего на создание игры ушло несколько часов.