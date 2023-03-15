Исследование VK и GeekBrains показало, что только 11% россиян уверены, что разбираются в IT-сфере, а 36% не знают ничего об этой области.

В исследовании приняли участие 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. Из них базовыми знаниями владеют 52%, не разбираются в IT-сфере 36%, а 11% обладают высоким уровнем, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы опроса.

Новости из мира IT россияне предпочитают получать из СМИ и YouTube, при этом большинство из них — 48%, пользуются российскими источниками, 16% — зарубежными, а 36% не ограничивают себя языковым барьером.

Более половины опрошенных интересуются интеграцией технологий в повседневную жизнь, треть — медицинскими изобретениями. При этом всего 17% изучаю IT-тематику постоянно, а остальные от случая к случаю.