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Подсчитано количество электромобилей в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Всего в России зарегистрировано 20,7 тысячи электромобилей. С большим отрывом лидирует Москва, а в тройку входит Иркутская область, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

В Москве насчитывается 3,4 тысячи электромобилей, это каждый шестой электрокар в стране. В два раза меньше парк в Приморском крае (1,7 тысячи штук), от которого немного отстает Иркутская область (1,64 тысячи штук).

В Краснодарском крае зарегистрировано 1,37 тысячи электрокаров, в Московской области — 1,19 тысячи, в Санкт-Петербурге — 0,99 тысячи, в Хабаровском крае — 0,88 тысячи, в Новосибирской области — 0,7 тысячи, в Красноярском крае — 0,48 тысячи и в Свердловской области — 0,44 тысячи.

По мнению экспертов «Автостата», парк электромобилей в России начнет расти более активно — в первую очередь благодаря началу их местной сборки. В соответствии со Стратегией развития автомобильной промышленности, в 2023 году планируется выпустить порядка 7,4 тысячи электрокаров.

Сейчас в России выпускаются только три автомобиля с электрической силовой установкой: Evolute i-Pro, Evolute i-Joy и «Москвич 3е».

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pepelmetal

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slavaynin

Спорить нет с тобою мочи,мы короче едим в сочи

slavaynin

красить траву скрепная традиция.

Asd10

Схрон копай. Может и выжевешь...)))