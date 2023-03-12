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SHAMAN согласился спеть в опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Ярослав Дронов (SHAMAN) споет главную партию в опере Игоря Матвиенко о князе Владимире, над которой продюсер и композитор работает уже восьмой год, сообщил сам певец.

«Со мной связался Игорь Матвиенко и предложил поучаствовать в опере. Я согласился не раздумывая. Для меня это увлекательное приключение и возможность погрузиться в толщу вод истории. Что такое история? Это как навигатор для водителя, как карта для мореплавателя. И горе тому капитану, который не знает, куда он плывет, натыкаясь постоянно на один и тот же риф. Правда, прежде немножко придется подкорректировать вокал», — сказал SHAMAN в интервью Вадиму Такменеву на канале НТВ.

Матвиенко в интервью АиФ признался, что бросил все силы на создание настоящей оперы о князе Владимире. «В ней будет смешение разных языков – и древнерусский, и современный, и даже украинский язык. Всего понемножку. Может быть, даже чуть-чуть древнегреческого и древнескандинавского, на котором говорили викинги», — отметил он.

По словам композитора, он не предполагал, что его так увлечет работа по созданию оперы: «Меня буквально затянуло в Х век, в голове сегодня все время эти образы».

Матвиенко сказал, что закончить оперу он должен к августу 2024 года, так как уже пригласил президента РФ Владимира Путина на ее премьеру, которая состоится на фестивале «Таврида» в Крыму.

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