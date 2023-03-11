Принтеры HP заблокировали использование сторонних картриджей

Компания HP начала удаленно устанавливать на свои принтеры прошивку, которая запрещает использование чернильных картриджей сторонних производителей.

Новая прошивка активирует в принтерах проверку так называемого чипа динамической безопасности в картриджах, данный компонент защиты интеллектуальной собственности встраивается в устройства с 2016 года.

Пока проблема касается только струйных моделей. В частности, в Сети появилось много жалоб на отказы печатать от владельцев OfficeJet 7740, OfficeJet Pro 6970 и OfficeJet 6978, пишет издание ArsTechnica.

Принтеры с системой динамической защиты могут блокировать картриджи с использованием микросхем других производителей или модифицированных электронных схем.

Впервые HP применила такую практику в 2016 году, после чего компания получила целую серию судебных исков в разных странах мира. Например, в США, Австралии и Италии производителю пришлось выплатить компенсации пострадавшим клиентам.