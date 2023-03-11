Игра Atomic Heart получит продолжение, сообщили представители студии Mundfish в комментарии блогеру Алексею Макаренкову.

Макаренков обратился к разработчикам Atomic Heart, задав им несколько вопросов о планах на будущее. «Atomic Heart 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть», — ответил один из разработчиков.

Никаких сроков и других деталей сиквела представители Mundfish не раскрыли — на момент публикации материала они работают над четырьмя DLC к оригинальной игре.

Atomic Heart вышла 21 февраля на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. На территории СНГ игра распространяется в VK Play. Экшен получил хорошие оценки от критиков и пользователей.