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Игра Atomic Heart получит продолжение

Источник:
Sibnet.ru
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Игра Atomic Heart
Фото: © mundfish.com

Игра Atomic Heart получит продолжение, сообщили представители студии Mundfish в комментарии блогеру Алексею Макаренкову.

Макаренков обратился к разработчикам Atomic Heart, задав им несколько вопросов о планах на будущее. «Atomic Heart 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть», — ответил один из разработчиков.

Никаких сроков и других деталей сиквела представители Mundfish не раскрыли — на момент публикации материала они работают над четырьмя DLC к оригинальной игре.

Atomic Heart вышла 21 февраля на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. На территории СНГ игра распространяется в VK Play. Экшен получил хорошие оценки от критиков и пользователей.

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Игры #Экшены
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