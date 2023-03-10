Белая медведица Герда впервые вывела двойняшек-медвежат на прогулку в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Наша Герда вывела на прогулку малышей. Делимся с вами прекрасными кадрами и ждем ваши», — говорится в сообщении. Медвежатам около двух месяцев, их пол еще не определили.

Герда стала мамой в четвертый раз в январе 2023 года. Первенцем в 2013 году была медведица Шилка, следующий медвежонок, Ростик, у пары появился через два года.

Белые медведи-двойняшки Норди и Шайна родились у Герды в 2018 году. Они еще живут в Новосибирском зоопарке.

Шилку, когда ей было около двух лет, отправили в Японию. Там она тоже родила двойню. Ростик переехал жить в Китай в возрасте трех лет.