Названы самые популярные предметы для сдачи ОГЭ

Самыми популярными предметами по выбору для сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников девятого класса в 2023 году стали обществознание, география и информатика, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Больше всего учеников в этом году выбрали обществознание — его планируют сдавать более 836 тысяч человек. Далее следует география (более 641 тысячи) и информатика (почти 551 тысяча), следует из сообщения ведомства.

ОГЭ по биологии планируют сдавать более 349 тысяч человек, по физике — почти 127 тысяч, по химии — более 117 тысяч, по английскому языку — почти 113 тысяч, по истории — более 53 тысяч, по литературе — более 34 тысяч.

В 2023 году ОГЭ для девятых классов пройдет с 21 апреля по 1 июля. Сдать ОГЭ досрочно можно будет с 21 апреля по 16 мая. Дополнительно сдавать экзамены можно будет с 4 по 23 сентября.