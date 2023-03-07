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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пригожин сообщил о появлении новых группировок ВСУ у Артемовска

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские силы станут сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца — они создали четыре группировки для блокировки российских сил, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«ВСУ создало ряд группировок: одну группировку в Славянске — 67-я бригада, вторую в Северске — 81-я и 66-я бригада, одну группировку в Часов Яре и одну группировку в Константиновке», — цитирует Пригожина его пресс-служба.

По словам основателя «Вагнера», «ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца».

Пригожин отметил, что российские силы блокируют Артемовск. Для разблокировки города украинским военным потребуется блокировать добровольческие отряды, но в случае прикрытия российских сил с флангов этого не произойдет, пояснил он.

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера. По сути, город попал в оперативное окружение.

По информации СМИ, Пентагон посоветовал оставить Артемовск, чтобы защищающие его украинские силы не попали в котел. Киев накануне решил биться за город до конца.

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