Пригожин сообщил о появлении новых группировок ВСУ у Артемовска

Украинские силы станут сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца — они создали четыре группировки для блокировки российских сил, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«ВСУ создало ряд группировок: одну группировку в Славянске — 67-я бригада, вторую в Северске — 81-я и 66-я бригада, одну группировку в Часов Яре и одну группировку в Константиновке», — цитирует Пригожина его пресс-служба.

По словам основателя «Вагнера», «ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца».

Пригожин отметил, что российские силы блокируют Артемовск. Для разблокировки города украинским военным потребуется блокировать добровольческие отряды, но в случае прикрытия российских сил с флангов этого не произойдет, пояснил он.

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера. По сути, город попал в оперативное окружение.

По информации СМИ, Пентагон посоветовал оставить Артемовск, чтобы защищающие его украинские силы не попали в котел. Киев накануне решил биться за город до конца.