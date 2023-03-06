НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Шольц заявил о независимости Германии от нефти и газа из России

Источник:
Sibnet.ru
300 2
Фото: European Commission

Экономика Германии пережила отказ от российского нефти и газа, и это не привело к экономическому кризису и дефициту энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Никто на самом деле не ожидал год назад, что экономически мы с легкостью переживем ситуацию, когда из России больше не будет поставок газа в Германию и многие регионы Европы, — сказал Шольц в интервью CNN.

По его словам, этого удалось достичь за счет возросших объемов поставок сжиженного природного газа, а также использования угольных и атомных электростанций.

Отказ от российского топлива после начала специальной военной операции не спровоцировал «ни дефицит энергоносителей, ни экономический кризис, ни социальную нестабильность», отметил Шольц.

Еще по теме
США пожаловались на продажу российской нефти выше потолка
ООН окончательно назначил дату заседания по «Северным потокам»
Аналитики заявили о провале санкций против российской нефти
Россия пробурила рекордное количество нефтяных скважин
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России
Пригожин заявил об окружении Артемовска
Украинские диверсанты захватили заложников в Брянской области
Дефицит бюджета превысил годовой план на 1,1 трлн рублей
Обсуждение (2)
Картина дня
ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения
Шольц заявил о независимости Германии от нефти и газа из России
Началась рабочая неделя с выходным посередине
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
110
Пригожин заявил об окружении Артемовска
54
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в России
43
Дерипаска снова предложил перенести столицу в Сибирь
38
Украинские диверсанты захватили заложников в Брянской области
33
Медведев пообещал уничтожить танковый завод Германии на Украине