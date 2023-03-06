Шольц заявил о независимости Германии от нефти и газа из России

Экономика Германии пережила отказ от российского нефти и газа, и это не привело к экономическому кризису и дефициту энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Никто на самом деле не ожидал год назад, что экономически мы с легкостью переживем ситуацию, когда из России больше не будет поставок газа в Германию и многие регионы Европы, — сказал Шольц в интервью CNN.

По его словам, этого удалось достичь за счет возросших объемов поставок сжиженного природного газа, а также использования угольных и атомных электростанций.

Отказ от российского топлива после начала специальной военной операции не спровоцировал «ни дефицит энергоносителей, ни экономический кризис, ни социальную нестабильность», отметил Шольц.