Apple разрабатывает технологию неинвазивного измерения сахара крови

Apple совершила прорыв в области измерения сахара крови неинвазивным методом. Новая технология позволит узнать уровень глюкозы без прокола кожи, что даст возможность оснастить соответствующими датчиками носимые устройства компании, например, смарт-часы.

Колумнист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники внутри компании сообщил, что Apple совершила прорыв в области неинвазивных исследований крови. Проект под кодовым названием Е5 направлен на создание датчиков измерения сахара без прокола, что позволит сделать исследования доступными, а мониторинг более простым.

Apple использует метод кремниевой фотоники. истема использует лазеры для излучения света определенной длины волны в область под кожей, где находится межклеточная жидкость. Алгоритм высчитывает уровень сахара, основываясь на показателе преломления отраженных лучей.

Разработка пока обладает слишком большими габаритами для помещения в носимые устройства — она велика даже для iPhone. Система разрабатывается уже 12 лет и Apple уверена в жизнеспособности идеи, ее необходимо сократить до более практичных размеров.

Инженеры работают над созданием прототипа устройства размером с iPhone, которое можно прикрепить к бицепсу человека. Гурман считает, что создание портативного устройства для замера сахара крови без прокола кожи позволит Apple стать лидером в области здравоохранения, ведь около 10% американцев больны диабетом и нуждаются в постоянном контроле глюкозы.