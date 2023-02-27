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Apple разрабатывает технологию неинвазивного измерения сахара крови

Источник:
Sibnet.ru
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Портативный Глюкометр и автоматическая игла для прокола
Фото: © Mykenzie Johnson / Unsplash License

Apple совершила прорыв в области измерения сахара крови неинвазивным методом. Новая технология позволит узнать уровень глюкозы без прокола кожи, что даст возможность оснастить соответствующими датчиками носимые устройства компании, например, смарт-часы.

Колумнист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники внутри компании сообщил, что Apple совершила прорыв в области неинвазивных исследований крови. Проект под кодовым названием Е5 направлен на создание датчиков измерения сахара без прокола, что позволит сделать исследования доступными, а мониторинг более простым.

Apple использует метод кремниевой фотоники. истема использует лазеры для излучения света определенной длины волны в область под кожей, где находится межклеточная жидкость. Алгоритм высчитывает уровень сахара, основываясь на показателе преломления отраженных лучей.

Разработка пока обладает слишком большими габаритами для помещения в носимые устройства — она велика даже для iPhone. Система разрабатывается уже 12 лет и Apple уверена в жизнеспособности идеи, ее необходимо сократить до более практичных размеров.

Инженеры работают над созданием прототипа устройства размером с iPhone, которое можно прикрепить к бицепсу человека. Гурман считает, что создание портативного устройства для замера сахара крови без прокола кожи позволит Apple стать лидером в области здравоохранения, ведь около 10% американцев больны диабетом и нуждаются в постоянном контроле глюкозы.

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antibacila

Я вот чего не понимаю. КАК наш танк оказался в берлине, это же надо получить добро на транспортировку...

antibacila

Получается, что важный опорный пункт охраняли 4 человека?

pepelmetal

Они уже давно вторгнулись, в белом доме сейчас обитают!

MuCbE

Ааа, ну теперь понятно почему они помогают правительству Украины... Нашли родственную душу