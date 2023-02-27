Spotify запустил радиостанции с ведущими‑нейросетями

Spotify запустил функцию DJ — она предлагает пользователям прослушивать композиции в формате радиостанции, а ведущим выступает искусственный интеллект.

Композиции для радиостанции подбираются на основе предпочтений пользователя. Нейросеть-диктор не только озвучивает названия песен, но и шутит между ними и рассказывает, почему выбрал ту или иную мелодию.

На начальном этапе функция DJ доступна только пользователям Premium-подписки в США и Канаде. Разработчики планируют расширить ее на все страны присутствия Spotify в ближайшие недели.