Путин пошутил, что с трудом выслушал бы свое послание

Президент России Владимир Путин пошутил, что с трудом смог бы выслушать собственное послание Федеральному собранию. Его оглашение длилось почти два часа.

«Вы сказали про послание. И, знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать», — цитирует «Коммерсантъ» слова Путина, сказанные им на встрече с ветеранами боевых действий.

Путин огласил послание президента Федеральному собранию 21 февраля. Он объявил о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Выступление президента продлилось 1 час 45 минут 49 секунд. Оно стало вторым по длительности. В 2018 году Путин говорил 1 час 57 минут.