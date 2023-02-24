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Путин пошутил, что с трудом выслушал бы свое послание

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин пошутил, что с трудом смог бы выслушать собственное послание Федеральному собранию. Его оглашение длилось почти два часа.

«Вы сказали про послание. И, знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать», — цитирует «Коммерсантъ» слова Путина, сказанные им на встрече с ветеранами боевых действий.

Путин огласил послание президента Федеральному собранию 21 февраля. Он объявил о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Выступление президента продлилось 1 час 45 минут 49 секунд. Оно стало вторым по длительности. В 2018 году Путин говорил 1 час 57 минут.

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