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Полицейские раскрыли кражу более 60 килограммов золота в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Золотые слитки
Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу более 60 килограммов золота из машины фельдъегерской службы в Забайкалье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейские Забайкальского края и Амурской области по горячим следам раскрыли кражу более 60 кг золота из автомашины фельдъегерской службы», — цитирует ТАСС представителя МВД.

Накануне неизвестные в Каларском районе украли из машины «Урал», принадлежащей фельдъегерской службе, порядка 60 кг золота. Возбуждено уголовное дело о краже по части 4 статьи 158 УК РФ.

Виновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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ЧП #Происшествия #Забайкалье
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