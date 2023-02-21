НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Ростех создаст универсальный беспилотник

Источник:
Sibnet.ru
478 9
Беспилотник MQ-1 Predator
Фото: © U.S. Air Force photo/Lt Col Leslie Pratt. / Public domain

Ростех работает над созданием беспилотника, способного превращаться в любой вид военной техники, например, танк, самолет, вертолет или катер. 

«В частности, мы оттачиваем технологии, позволяющие превратить в беспилотники, по сути, любую технику — морскую, наземную или воздушную: истребитель, вертолет, танк, БМП, РСЗО и так далее», — цитирует ТАСС заявление представителя Ростеха на выставке вооружений IDEX 2023.

О сроках разработки и начале испытаний «трансформера» представитель госкорпорации не сообщил, но он рассказал, что Ростех параллельно занимается созданием оружия со 100% точностью, а его предприятия уже сейчас работают в три смены, чтобы обеспечить военнослужащих самыми современными образцами экипировки.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Россия представила на ней более 200 образцов экипировки, оружия, боеприпасов и военной техники.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Нейросеть показала города России в облике людей
TCL представила первый гнущийся монитор с IPS‑матрицей
Илон Маск назвал искусственный разум главной угрозой человеку
Discord уличили в замедлении видеокарт Nvidia
смотреть все
Хайтек #Техника #Оружие
Как сделать
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
17.02.23, 17:09
1459
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
1342
5
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
Пользователи часто сталкиваются с проблемой едва работающего интернета в некоторых местах квартиры, частного дома или дачи
02.02.23, 10:33
1832
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
7989
1
Если Wink не работает на Samsung: что делать?
Приложение Wink иногда отказывается запускаться или устанавливаться на телевизорах Samsung. Что делать?
02.01.23, 22:24
1830
0
Как выбрать
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
14.02.23, 00:28
4984
1
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
1806
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
2508
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
3379
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
4489
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Hogwarts Legacy взломают в ближайшие дни
Ozon или Wildberries: где покупать лучше?
Послание Путина: каких сюрпризов ждать от президента
Названа главная тема послания Путина
Обсуждение (9)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

Uynachalnica

Не может быть, я то думал разговор будет о посевной, и освоении Марса.

mosquito__2010

Уже +- полмиллиона украинских мечтателей как бы того ... Может уже пора вместо мечт заняться освоением...