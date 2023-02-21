Ростех создаст универсальный беспилотник

Ростех работает над созданием беспилотника, способного превращаться в любой вид военной техники, например, танк, самолет, вертолет или катер.

«В частности, мы оттачиваем технологии, позволяющие превратить в беспилотники, по сути, любую технику — морскую, наземную или воздушную: истребитель, вертолет, танк, БМП, РСЗО и так далее», — цитирует ТАСС заявление представителя Ростеха на выставке вооружений IDEX 2023.

О сроках разработки и начале испытаний «трансформера» представитель госкорпорации не сообщил, но он рассказал, что Ростех параллельно занимается созданием оружия со 100% точностью, а его предприятия уже сейчас работают в три смены, чтобы обеспечить военнослужащих самыми современными образцами экипировки.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Россия представила на ней более 200 образцов экипировки, оружия, боеприпасов и военной техники.