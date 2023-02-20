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Искусственный интеллект научился играть в Minecraft

Источник:
Semafor
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Фото: Wesley Fryer / Attribution License

Microsoft провела закрытую демонстрацию искусственного интеллекта, созданного специально для игры в Minecraft.

От геймера требуется лишь дать искусственному разуму указания, после чего тот будет передвигать персонажа, собирать материалы и защищаться от враждебных мобов.

Примечательно, что при этом искусственный интеллект сам выбирает пути для достижения поставленной цели — например, он может самостоятельно собрать машину необычным для людей-игроков способом.

Разработчики отмечают, что в перспективе это позволит сделать Minecraft привлекательнее для более широкой аудитории — например, искусственный интеллект может стать серьезным соперником для реальных игроков.

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Топ комментариев

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!

mosquito__2010

Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

mosquito__2010

Россия и Китай вероятно вертели мнение США в целом и Блинкена в частности по этому поводу примерно градусов...