Искусственный интеллект научился играть в Minecraft

Microsoft провела закрытую демонстрацию искусственного интеллекта, созданного специально для игры в Minecraft.

От геймера требуется лишь дать искусственному разуму указания, после чего тот будет передвигать персонажа, собирать материалы и защищаться от враждебных мобов.

Примечательно, что при этом искусственный интеллект сам выбирает пути для достижения поставленной цели — например, он может самостоятельно собрать машину необычным для людей-игроков способом.

Разработчики отмечают, что в перспективе это позволит сделать Minecraft привлекательнее для более широкой аудитории — например, искусственный интеллект может стать серьезным соперником для реальных игроков.