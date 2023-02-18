Определились дополнительные финалисты 10-го «Голоса. Дети»

Зрители выбрали трех дополнительных финалистов проекта «Голос. Дети» из тех участников, которые выбыли из шоу на этапе «Песня на вылет».

В команде МакSим в дополнительном этапе выступили Софья Павлова, Стефания Коваленко, Павел Зилев. От Басты за финал боролись Мариам Дарсания, Мохань Сюй, Константин Горишняков. Участниками дополнительного этапа команды Егора Крида стали Софи Сингх, Аврора Позднякова, Фирдавс Авезов.

По итогам зрительского голосования в финал прошли Павел Зилев, Софи Сингх и Константин Горишняков.

Ранее в финал по выбору наставников прошли Денис Макаров и Милана Понамаренко (команда Крида), Анна Доровская и Иван Рогунов (команда Басты), Марианна Айрапетян и Лев Смирнов (команда МакSим).