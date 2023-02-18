НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Определились дополнительные финалисты 10-го «Голоса. Дети»

Источник:
Sibnet.ru
155 0
Фото: © Первый канал

Зрители выбрали трех дополнительных финалистов проекта «Голос. Дети» из тех участников, которые выбыли из шоу на этапе «Песня на вылет».

В команде МакSим в дополнительном этапе выступили Софья Павлова, Стефания Коваленко, Павел Зилев. От Басты за финал боролись Мариам Дарсания, Мохань Сюй, Константин Горишняков. Участниками дополнительного этапа команды Егора Крида стали Софи Сингх, Аврора Позднякова, Фирдавс Авезов.

По итогам зрительского голосования в финал прошли Павел Зилев, Софи Сингх и Константин Горишняков.

Ранее в финал по выбору наставников прошли Денис Макаров и Милана Понамаренко (команда Крида), Анна Доровская и Иван Рогунов (команда Басты), Марианна Айрапетян и Лев Смирнов (команда МакSим).

Еще по теме
Павел Зилев из Красноярска прошел в финал «Голоса. Дети»
Дополнительный этап пройдет в 10‑м сезоне шоу «Голос. Дети»
Раскрыт один из участников шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ
Глюкоза стала ведущей шоу «Бьюти Баттл» на ТНТ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Суммы и сроки: как получить налоговый вычет за квартиру в 2023 году
Hogwarts Legacy взломают в ближайшие дни
США против НЛО: что сбивают в небе над Америкой
Ученые предсказали исчезновение Тихого океана
Обсуждение (0)
Картина дня
Запад назвал главный грех Путина
Путин одобрил бронирование проезда через российскую границу
Мюнхенская конференция соберет всех врагов России
Зеленский заявил о начавшемся наступлении России
Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

А потому что нетy...

Чтобы народ за вилы не схватился)

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.

-Керя-

Организацию ООН пора расформировывать и взносы не платить...