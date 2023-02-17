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Путин одобрил бронирование проезда через российскую границу

Источник:
Sibnet.ru
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Платные автодороги
Фото: © пресс-служба «Автодор-Платные Дороги»

Водителей грузовых автомобилей обязали пересекать российскую границу только в заранее зарезервированные дату и время, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Забронировать дату и время водители смогут посредством личного кабинета в государственной информационной системе электронных перевозочных документов или Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, в государственную информационную систему добавят электронные талоны, по которым будет разрешен выезд из России.

Поправки вступят в силу 1 марта 2023 года. Разработчики закона подчеркивают, что меры коснутся только грузовиков и помогут ликвидировать очереди около международных автомобильных пунктов пропуска, где сейчас действует правило живой очереди.

При этом разрешения также потребуются иностранным перевозчикам и владельцам грузового автотранспорта. Резервирование даты и времени будет проходить на безвозмездной основе.

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