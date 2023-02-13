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Сергей Лукьяненко выпустит новую повесть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/sergeylukyanenko

Известный российский фантаст Сергей Лукьяненко анонсировал новую повесть, над которой работает прямо сейчас, и раскрыл другие творческие планы.

Он рассказал о завершении редактирования и дополнения книги «Прыжок» – третей части космического цикла «Соглашение». Для подписчиков на электронных площадках открыто скачивание.

Вскоре книга должна появиться в продаже. В комментариях автор сообщил, что она уже находится в издательстве.

«Я сейчас очень интенсивно работаю над большой повестью (или небольшим романом), который появится сразу в полном виде. Это не "Дозор"! И над одним замечательным (ну, мне так кажется) сценарием мультипликационно-игрового фантастического фильма. Подробности тоже будут позже», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

Писатель также добавил, что одновременно работает ещё над одним сценарием. «От которого, надеюсь, все охнут, ахнут и завопят "Ну наконец-то!"», – уточнил Лукьяненко и добавил, что на электронных площадках поклонникам его новых текстов до марта ждать не стоит.

В комментариях читатели начали высказывать предположения, о сценарии по каким книгам можно идти речь. Среди версий – экранизация зомбиапокалипсиса «Кваzи», космического романа «Спектр». Еще один вариант – сериал по «Дозорам», мультсериал по книге «Мальчик и Тьма».

Высказались поклонники и о мультипликационно-игровом фантастическом сценарии, предположив, что речь идет о цикле Лукьяненко «Глубина», где действие происходит в виртуальной реальности, а также «Лорд с планеты Земля».


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nifnif

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nicollaich

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antibacila

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GammiPluh

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