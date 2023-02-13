Сергей Лукьяненко выпустит новую повесть

Известный российский фантаст Сергей Лукьяненко анонсировал новую повесть, над которой работает прямо сейчас, и раскрыл другие творческие планы.
Он рассказал о завершении редактирования и дополнения книги «Прыжок» – третей части космического цикла «Соглашение». Для подписчиков на электронных площадках открыто скачивание.
Вскоре книга должна появиться в продаже. В комментариях автор сообщил, что она уже находится в издательстве.
«Я сейчас очень интенсивно работаю над большой повестью (или небольшим романом), который появится сразу в полном виде. Это не "Дозор"! И над одним замечательным (ну, мне так кажется) сценарием мультипликационно-игрового фантастического фильма. Подробности тоже будут позже», – написал он на своей странице «ВКонтакте».
Писатель также добавил, что одновременно работает ещё над одним сценарием. «От которого, надеюсь, все охнут, ахнут и завопят "Ну наконец-то!"», – уточнил Лукьяненко и добавил, что на электронных площадках поклонникам его новых текстов до марта ждать не стоит.
В комментариях читатели начали высказывать предположения, о сценарии по каким книгам можно идти речь. Среди версий – экранизация зомбиапокалипсиса «Кваzи», космического романа «Спектр». Еще один вариант – сериал по «Дозорам», мультсериал по книге «Мальчик и Тьма».
Высказались поклонники и о мультипликационно-игровом фантастическом сценарии, предположив, что речь идет о цикле Лукьяненко «Глубина», где действие происходит в виртуальной реальности, а также «Лорд с планеты Земля».
nifnifпросто серьёзно он на хрен не нужен никому и никто серьёзно не воевал с израилем, так мелкие уколы, какие...
nicollaichЩа цеивропейцы отпишутся, что это всё неправда.
antibacilaУ Сладкова было про Угледар и видео и комментарии, то что наши пехотинцы герои, это бесспорно, а вот...
GammiPluhтвой, ты же любишь такой риск?