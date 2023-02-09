Появилось новое видео с места взрыва газа в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников показал на видео работу спасательных служб на месте взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейная, 39/1 в Новосибирске.

Рано утром по адресу улице Линейная, 39/1 произошло воспламенение газа, обрушилась часть жилой пятиэтажки. Два человека погибли, семь пострадавших, среди них несовершеннолетний. Развернут штаб по спасению людей. Дом обесточен, газ отключен.

На месте обрушения подъезда работают медики и спасатели – 197 человек и 61 единица техники. Происходит тушение горящих квартир, сотрудники МЧС России разбирают завалы и проверяют рядом расположенные квартиры.

«Все теперь зависит от работы спасателей и медиков. Сил и техники на месте достаточно», — сказал Травников на месте происшествия.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).