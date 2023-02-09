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Взрыв газа в Новосибирске
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Взрыв газа в Новосибирске
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Появилось новое видео с места взрыва газа в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников показал на видео работу спасательных служб на месте взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейная, 39/1 в Новосибирске.

Рано утром по адресу улице Линейная, 39/1 произошло воспламенение газа, обрушилась часть жилой пятиэтажки. Два человека погибли, семь пострадавших, среди них несовершеннолетний. Развернут штаб по спасению людей. Дом обесточен, газ отключен. 

На месте обрушения подъезда работают медики и спасатели – 197 человек и 61 единица техники. Происходит тушение горящих квартир, сотрудники МЧС России разбирают завалы и проверяют рядом расположенные квартиры.

«Все теперь зависит от работы спасателей и медиков. Сил и техники на месте достаточно», — сказал Травников на месте происшествия.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Тема: Взрыв газа в Новосибирске
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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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Топ комментариев

c2h5oh76

они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...

IG_S

Ну хоть один адекватный человек

Alhazred

Ядом меньше брызгать надо. К тебе это тоже относится)))

korvinsS

Скорее всего оба озвученных варианта сразу)