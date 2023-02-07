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Россия начала распродажу резервного золота

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минфин впервые продал часть золота из Фонда национального благосостояния — в январе было реализовано 3 тысячи 633 килограммов золота в обезличенной форме.

Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита, сообщает пресс-служба ведомства. До сих пор объем вложения ФНБ в золото только увеличивался.

По итогам зачисления дополнительных нефтегазовых доходов за 2021 год весной прошлого года золотая доля Фонда национального благосостояния превысила 554 тонны.

Возможность инвестировать средства ФНБ в золото появилась сравнительно недавно, соответствующие изменения в структуру вложений фонда были утверждены в мае 2021 года. Доля золота в активах может составлять до 40%.

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