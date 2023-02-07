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Треть новосибирцев захотела больше праздников

Источник:
Sibnet.ru
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Салют
Фото: © Sibnet.ru

Треть новосибирцев уверена, что праздников и выходных мало, их должно быть больше, сообщает служба исследований hh.ru.

Половина соискателей из Новосибирской области считает, что официальных выходных и праздничных дней вполне достаточно. А треть опрошенных жителей региона уверена, что выходных дней и праздников сейчас мало и должно быть больше.

Много праздников в календаре увидели только 2% новосибирцев. Остальные 10% работающих жителей области сказали, что им все равно, так как они трудятся по сменному графику.

Чаще всего за увеличение количества праздничных и выходных дней выступают представители профессиональных сфер «Наука, образование», «Юристы», «Закупки» и «Маркетинг, реклама, PR». За сокращение числа официальных выходных наиболее активно выступают в сферах «Рабочий персонал», «ИТ, интернет» и «Производство, сельское хозяйство».

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

GammiPluh

Возможно мы и передадим, даже везти не нужно будет - на ракетах же есть двигатели

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может