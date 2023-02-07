Треть новосибирцев захотела больше праздников

Треть новосибирцев уверена, что праздников и выходных мало, их должно быть больше, сообщает служба исследований hh.ru.

Половина соискателей из Новосибирской области считает, что официальных выходных и праздничных дней вполне достаточно. А треть опрошенных жителей региона уверена, что выходных дней и праздников сейчас мало и должно быть больше.

Много праздников в календаре увидели только 2% новосибирцев. Остальные 10% работающих жителей области сказали, что им все равно, так как они трудятся по сменному графику.

Чаще всего за увеличение количества праздничных и выходных дней выступают представители профессиональных сфер «Наука, образование», «Юристы», «Закупки» и «Маркетинг, реклама, PR». За сокращение числа официальных выходных наиболее активно выступают в сферах «Рабочий персонал», «ИТ, интернет» и «Производство, сельское хозяйство».