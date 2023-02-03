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Почему женщины не похожи на мужчин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com / CC0
Различие между самками и самцами одного биологического вида называется половым диморфизмом. У людей он выражен гораздо меньше, чем, например, у человекообразных обезьян. Но женщины все же отличаются от мужчин — почему?

Половой диморфизм проявляться в разных физических параметрах: размере и массе тела, волосяном покрове, окраске, форме зубов. У самых древних приматов, живших десятки миллионов лет назад, он был не слишком большой, сказал антрополог Станислав Дробышевский.

«У горилл очень мощный половой диморфизм, один из самых сильных среди приматов, причем и по размеру, и в какой-то степени по цвету. Самцы в два раза крупнее самок, а если считать по массе, то иногда и в три раза крупнее», — отметил ученый.

По его словам, у предков человека диморфизм все время только снижался, и это привело к тому, что «уже для гейдельбергцев, неандертальцев и уж тем более кроманьонцев мы далеко не всегда можем понять: у нас останки мужчины или женщины».

Разделение труда

Одни ученые считают, что сглаживание произошло из-за перехода к земледелию около 10 тысяч лет назад, другие — в результате случайных мутаций.

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Но диморфизм у людей все же сохранился: мужчины заметно крупнее и физически сильнее женщин. Причиной тому стало, по всей видимости, разделение труда между полами — «мужскими» и «женскими» занятиями.

Ну и с биологической точки зрения различие между мужчинами и женщинами существует неспроста.

«Это повышает выживаемость вида разделение в поведении, деторождении, защите, добывании пищи и чего угодно. Если есть два разных варианта, это всегда повышает выживаемость, устойчивость и обеспечивает будущее», — объяснил Дробышевский.

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