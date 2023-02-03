НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Разработчики браузеров улучшат совместимость своих продуктов

Источник:
Sibnet.ru
144 1

Microsoft, Apple, Google и Mozilla объединились для улучшения межбраузерной совместимости. Проект упростит веб-разработку для профессионалов и сделает более комфортным интернет-серфинг для обычного пользователя, вне зависимости от выбранного им обозревателя.

Инициатива Interop стартовала в 2022 году. По ее итогам разработчикам удалось значительно повысить стабильность браузеров. Целью Interop 2023 стало улучшение распознавания контейнерных запросов, работы со стилями, пользовательскими элементами и формами.

«Все указывает на то, что Interop 2022 был полезен для согласования реализаций Интернета и обеспечения того, чтобы пользователи могли сохранять свободный выбор браузера, не сталкиваясь с проблемами совместимости. Мы планируем развить этот успех с предстоящим запуском Interop 2023», — написали разработчики Mozilla в своем блоге. 

Они отметили, что совместная работа над кроссбраузерной поддержкой позволяет в будущем сосредоточиться на более важных функциях обозревателя и создать здоровую и дружелюбную сеть.

Искусственный интеллект угрожает Google

Отслеживать прогресс можно на странице Interop 2023. Там браузеры оцениваются по различным аспектам. Стабильные версии Chrome, Edge, Firefox и Safari на старте получили меньше 80 баллов, поэтому пользователи могут ожидать улучшения в различных областях в течение года.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Бесплатное приложение поможет зафиксировать НЛО
Discord уличили в замедлении видеокарт Nvidia
Microsoft прекратила продавать лицензии Windows 10
Создатель Gmail считает, что ИИ угрожает существованию Google
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
02.02.23, 10:33
810
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
1552
1
Если Wink не работает на Samsung: что делать?
Приложение Wink иногда отказывается запускаться или устанавливаться на телевизорах Samsung. Что делать?
02.01.23, 22:24
278
0
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
Настройку достаточно провести однократно. После нее браузер не будет выводить сообщения о необходимости обновления ОС
07.12.22, 20:49
7506
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
9895
1
Как выбрать
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
31.01.23, 09:20
1056
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
2566
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
3072
2
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
За внешней простотой кроется серьезный технологичный механизм, от его типа, функционала и внутреннего устройства зависит не только качество передачи команд компьютеру, но и здоровье пользователя
21.12.22, 21:58
5111
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
7029
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Кого в 2023 году призовут на военные сборы
Умные шаги: как автоматизировать жилье просто и недорого
Wink лишится телеканалов «History» и «History2 HD»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Uynachalnica

«Поколение победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в...

pepelmetal

Да ладно, весь интернет завален роликами с добровольцами, которых военкомы силой просят уйти домой некоторых...

scrubs2009

Вот именно что завоевали потом и трудом а потеряли мочой и воровством

GammiPluh

Ну так несмотря на риторику наркокомандующего и его штаба обычные украинские парни не рвутся умерать...