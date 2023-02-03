Разработчики браузеров улучшат совместимость своих продуктов

Microsoft, Apple, Google и Mozilla объединились для улучшения межбраузерной совместимости. Проект упростит веб-разработку для профессионалов и сделает более комфортным интернет-серфинг для обычного пользователя, вне зависимости от выбранного им обозревателя.

Инициатива Interop стартовала в 2022 году. По ее итогам разработчикам удалось значительно повысить стабильность браузеров. Целью Interop 2023 стало улучшение распознавания контейнерных запросов, работы со стилями, пользовательскими элементами и формами.

«Все указывает на то, что Interop 2022 был полезен для согласования реализаций Интернета и обеспечения того, чтобы пользователи могли сохранять свободный выбор браузера, не сталкиваясь с проблемами совместимости. Мы планируем развить этот успех с предстоящим запуском Interop 2023», — написали разработчики Mozilla в своем блоге.

Они отметили, что совместная работа над кроссбраузерной поддержкой позволяет в будущем сосредоточиться на более важных функциях обозревателя и создать здоровую и дружелюбную сеть.

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Отслеживать прогресс можно на странице Interop 2023. Там браузеры оцениваются по различным аспектам. Стабильные версии Chrome, Edge, Firefox и Safari на старте получили меньше 80 баллов, поэтому пользователи могут ожидать улучшения в различных областях в течение года.