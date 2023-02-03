Превышение концентрации пыли зафиксировали в Новосибирске

Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) диоксида азота, оксида углерода и пыли зафиксировали в Новосибирске во время объявленного режима неблагоприятных метеоусловий, сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Днем в среду в Новосибирске были объявлены неблагоприятные погодные условия первой степени опасности, был зафиксирован смог.

За 1 и 2 февраля в Новосибирске зафиксировали диоксид азота с превышением до 2,8 ПДК; оксид углерода — до 1.1 ПДК; пыль — до 1,4 ПДК». По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до вечера пятницы, 3 февраля.

Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.