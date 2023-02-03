НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Превышение концентрации пыли зафиксировали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
321 1
Смог
Фото: © Sibnet.ru

Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) диоксида азота, оксида углерода и пыли зафиксировали в Новосибирске во время объявленного режима неблагоприятных метеоусловий, сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Днем в среду в Новосибирске были объявлены неблагоприятные погодные условия первой степени опасности, был зафиксирован смог.

За 1 и 2 февраля в Новосибирске зафиксировали диоксид азота с превышением до 2,8 ПДК; оксид углерода — до 1.1 ПДК; пыль — до 1,4 ПДК». По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до вечера пятницы, 3 февраля.

Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.

Еще по теме
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Снегопад в Новосибирске побил полувековой рекорд
Роскосмос показал фото гигантского айсберга
Сильный ветер спрогнозировали в Новосибирске
смотреть все
Жизнь #Гео #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Кого в 2023 году призовут на военные сборы
Умные шаги: как автоматизировать жилье просто и недорого
Wink лишится телеканалов «History» и «History2 HD»
Обсуждение (1)
Картина дня
Си Цзиньпин в Москве определится с позицией по Украине
СМИ узнали, что США предлагали России 20% территории Украины
Глава ЦРУ заявил о критическом периоде в конфликте на Украине
Российские модные блогеры стали терять доходы
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
36
НАТО заявило о готовности к прямой конфронтации с Россией
35
Экс-глава МИД Польши призвала к разделу ресурсов России
32
Украинец откусил жительнице Польши ухо
32
Песков назвал ложью слова Джонсона об «угрозах» Путина
31
США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты Bradley