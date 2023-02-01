Только 4% обладателей смартфонов в мире активно используют их менее одного часа в день, большинство не выпускает аппараты из рук, говорится в исследовании компании Counterpoint Research.

Более четверти (26%) пользователей проводят в смартфоне более семи часов, то есть примерно столько же, сколько спят. Согласно исследованию Росстата, россияне в среднем на сон тратят восемь с половиной часов.

Еще 21% тратят на смартфон от пяти до семи часов. То есть, почти половина владельцев смартфонов, использует их на «полную катушку» — на пределе автономности устройства.

Еще 29% используют смартфон в течение от трех до пяти часов в сутки. Каждый пятый (20%) тратит на это не более трех часов.

Counterpoint Research отмечает, что данные по странам разнятся. Существует зависимость: в не очень богатых странах люди проводят с телефоном в руках больше времени, чем в благополучных.