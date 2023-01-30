Беркут‑экстремальщик попал в фотоловушку на «Красноярских столбах»

Молодой беркут зазимовал на «Красноярских столбах», его снимок сделала фотоловушка, сообщает пресс-служба нацпарка.

В январе в объектив фотоловушки попал «экстремальщик» – молодой беркут. На кадрах с фотоловушки птица оказалась как раз с белыми пятнами, то есть скорее всего это ее первая в жизни зима.

В том, что она осталась на зимовку, нет ничего удивительного – в малоснежные кормные зимы, такие, как нынешняя, птицы далеко не улетают.

Беркут занесен в Красные книги России, Красноярского края и соседних республик Хакасии и Тувы со статусом «широко распространенный редкий вид». Причин редкости несколько. Это и низкие репродуктивные возможности, и изменение кормовой базы, и беспокойство человеком, и прямое истребление и разорение гнезд.

Не последнюю роль в своё время сыграла и «химизация». Так, с 1957 по 1967 годы для борьбы с иксодовыми клещами в окрестностях Красноярска проводилась авиахимобработка лесных массивов отравляющими веществами типа ДДТ (ДДЕ). Последствия этой акции были катастрофичны.