Гарри Поттер уйдет из России

Фильмы франшизы «Гарри Поттер» исчезнут из российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля, поскольку срок лицензионных прав на них заканчивается в плановом порядке 31 января, сообщила Amediateka.

«Пресс-служба онлайн-кинотеатра Amediateka подтверждает, что срок лицензионных прав на этот конкретный контент - фильмы вселенной Гарри Поттера - заканчивается в плановом порядке 31 января», — цитирует ТАСС источник.

До 1 февраля посмотреть фильмы с Гарри Поттером можно во всех онлайн-кинотеатрах, работающих с «Амедиатекой». Например, на «Кинопоиске» или Wink.