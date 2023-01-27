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Гарри Поттер уйдет из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из «Гарри Поттера»

Фильмы франшизы «Гарри Поттер» исчезнут из российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля, поскольку срок лицензионных прав на них заканчивается в плановом порядке 31 января, сообщила Amediateka.

«Пресс-служба онлайн-кинотеатра Amediateka подтверждает, что срок лицензионных прав на этот конкретный контент - фильмы вселенной Гарри Поттера - заканчивается в плановом порядке 31 января», — цитирует ТАСС источник.

До 1 февраля посмотреть фильмы с Гарри Поттером можно во всех онлайн-кинотеатрах, работающих с «Амедиатекой». Например, на «Кинопоиске» или Wink.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Всё в этом мире достигается путём эмпирическим. Не страшно и не боятся - это до первого реально разбитого...

Alhazred

Ща "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))

GammiPluh

Вас на столько меньшинство в России, что даже геев больше и они даже нормальные ребята оказывается

Alhazred

Что ты вообще видел?))) А твои "экспертные" возможности весь Сибнет знает. И смеется над ними)))