Гарри Поттер уйдет из России

Фото: © кадр из «Гарри Поттера»
Фильмы франшизы «Гарри Поттер» исчезнут из российских
онлайн-кинотеатров с 1 февраля, поскольку срок лицензионных прав на них
заканчивается в плановом порядке 31 января, сообщила Amediateka.
«Пресс-служба онлайн-кинотеатра Amediateka подтверждает, что
срок лицензионных прав на этот конкретный контент - фильмы вселенной Гарри
Поттера - заканчивается в плановом порядке 31 января», — цитирует ТАСС
источник.
До 1 февраля посмотреть фильмы с Гарри Поттером можно во всех онлайн-кинотеатрах, работающих с «Амедиатекой». Например, на «Кинопоиске» или Wink.
mosquito__2010Всё в этом мире достигается путём эмпирическим. Не страшно и не боятся - это до первого реально разбитого...
AlhazredЩа "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))
GammiPluhВас на столько меньшинство в России, что даже геев больше и они даже нормальные ребята оказывается
AlhazredЧто ты вообще видел?))) А твои "экспертные" возможности весь Сибнет знает. И смеется над ними)))