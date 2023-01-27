Новый сезон «Врачей» о реальных историях спасения стартует на ТВ-3

Документальный проект «Врачи» показывает истории спасения жизней. Новый сезон «Врачей» стартует в пятницу, 27 января, в 15.40 на ТВ-3.

Второй сезон охватит новые направления работы врачей и расширяет географию проекта. Зрителей ждут истории более чем из 30 регионов России – Краснодара, Челябинска, Оренбурга, Воронежа, Новосибирска, Архангельска, Липецка, Иркутска и многих других городов, а также сел, станиц и аулов.

Одна из историй нового выпуска про малышку Альфию из Тверской области, у которой часто поднималась температура. Врачи определили бронхит, и после лечения девочке действительно стало лучше, однако через пять месяцев симптомы вернулись.

Новые обследования показали, что у Альфии – стеноз трахеи: вместо подвижных колец этого органа дыхательной системы у девочки образовалась жесткая и очень узкая трубка, которая попросту перекрывала дыхание ребенка. Любая простуда с кашлем могла стать для нее смертельной. Специалистам пришлось срочно проводить уникальную операцию на крохотном организме.

Другие уникальные операции, редкие заболевания, новейшие технологии и личные подвиги врачей ради спасения чьей-то жизни зрители смогут увидеть во втором сезоне документального проекта «Врачи» с 27 января и каждую пятницу.