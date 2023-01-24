Sony выпустит PS5 Pro с жидкостным охлаждением

Sony выпустит обновленную PS5 Pro. Консоль станет больше походить на геймерский ПК — получит мощный процессор и систему жидкостного охлаждения.

По данным анонимного источника ресурса phonandroid, консоль получит приставку Pro, а не Slim, как это было в предыдущих поколениях. Она будет иметь более мощный процессор от AMD, что положительно отразится на производительности.

Еще одним изменением станет наличие системы жидкостного охлаждения. Аналогичные комплексы теплоотвода используются у игровых компьютеров. Оригинальная PS5 использует единый большой вентилятор.

Sony официально не анонсировала новую версию консоли пятого поколения. Ранее журналист Том Хендерсон говорил, что по данным его источников, компания анонсирует приставку с почти такими же характеристиками как и базовая модель, но PS5 получит съемный дисковод.