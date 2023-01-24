НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Sony выпустит PS5 Pro с жидкостным охлаждением

Источник:
Sibnet.ru
128 0
Игровая консоль Playstation 5
Фото: © Charles Sims / Unsplash License

Sony выпустит обновленную PS5 Pro. Консоль станет больше походить на геймерский ПК — получит мощный процессор и систему жидкостного охлаждения.

По данным анонимного источника ресурса phonandroid, консоль получит приставку Pro, а не Slim, как это было в предыдущих поколениях. Она будет иметь более мощный процессор от AMD, что положительно отразится на производительности.

Еще одним изменением станет наличие системы жидкостного охлаждения. Аналогичные комплексы теплоотвода используются у игровых компьютеров. Оригинальная PS5 использует единый большой вентилятор.

Sony официально не анонсировала новую версию консоли пятого поколения. Ранее журналист Том Хендерсон говорил, что по данным его источников, компания анонсирует приставку с почти такими же характеристиками как и базовая модель, но PS5 получит съемный дисковод.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Умная колонка с «Марусей» стала доступна в новых цветах
Xiaomi выпустит в России четыре дешевых телевизора
Ученые ЦАГИ разработали проект самолета на криогенном топливе
Телевизоры Sony смогут блокировать пиратские фильмы
смотреть все
Хайтек #Техника #Консоли
Как сделать
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
07.12.22, 20:49
6443
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
9048
1
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
10105
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
14627
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
20489
3
Как выбрать
Какую мышку выбрать геймеру
11.01.23, 19:24
2028
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
2164
2
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
За внешней простотой кроется серьезный технологичный механизм, от его типа, функционала и внутреннего устройства зависит не только качество передачи команд компьютеру, но и здоровье пользователя
21.12.22, 21:58
4275
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
6166
3
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
Есть цели и задачи, где использовать Wi-Fi не совсем удобно, несмотря на его доступность и предоставляемую мобильность, и, наоборот, иногда провод не нужен
29.11.22, 23:08
6515
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
Зеленский нашел новое оружие против России
Российские работники в январе получат урезанный аванс
Ученые нанесли виртуальный ядерный удар по США
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Действительно, зачем крепостным знать, сколько их у барина!

Alhazred

"Украинские военные рассчитывают получить британские танки Challenger 2, американские Abrams и немецкие...

Snikolas

Уже ничто не поможет украине ей вилы как не крути.

dymys

Сокрытие доходов, рука руку моет. Результат увидим позже.