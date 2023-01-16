Playstation 5 получит съемный дисковод

Инсайдер Том Хендерсон поделился свежими данными о новой версии Playstation 5. Он отметил, что производительность консоли практически не изменится, но она получит съемный дисковод.

Съемный привод оптических дисков будет эстетически соответствовать внешнему виду консоли, написал Хендерсон в блоге Insider Gaming. Анонимные источники из Sony сообщили ему, что для подключения дисковода консоль получит еще один порт USB-C.

Отмечается, что съемная версия дисковода позволит сделать саму консоль тоньше, что положительно скажется на ее внешнем виде. А в случае поломки не будет необходимости в дорогостоящем ремонте или замене приставки, можно будет просто приобрести новый привод.

Источники Хендерсона отметили, что прототип консоли уже существует, но девкиты доступны не всем разработчикам игр. В этом нет необходимости, так как по характеристикам обновленная Playstation 5 не сильно отличается от базовой версии.