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Playstation 5 получит съемный дисковод

Источник:
Sibnet.ru
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Игровая консоль playstation 5
Фото: © Kerde Severin / Unsplash License

Инсайдер Том Хендерсон поделился свежими данными о новой версии Playstation 5. Он отметил, что производительность консоли практически не изменится, но она получит съемный дисковод.

Съемный привод оптических дисков будет эстетически соответствовать внешнему виду консоли, написал Хендерсон в блоге Insider Gaming. Анонимные источники из Sony сообщили ему, что для подключения дисковода консоль получит еще один порт USB-C.

Отмечается, что съемная версия дисковода позволит сделать саму консоль тоньше, что положительно скажется на ее внешнем виде. А в случае поломки не будет необходимости в дорогостоящем ремонте или замене приставки, можно будет просто приобрести новый привод.

Источники Хендерсона отметили, что прототип консоли уже существует, но девкиты доступны не всем разработчикам игр. В этом нет необходимости, так как по характеристикам обновленная Playstation 5 не сильно отличается от базовой версии.

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