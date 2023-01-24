НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Производители анимации в России рискуют остаться без программ

Источник:
Sibnet.ru
229 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сроки лицензий, используемых для создания российской анимации, истекают. Индустрия рискует столкнуться с кризисом, рассказала гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.

Большая часть российских компаний, задействованных в анимационной индустрии, работает на международных программах. Лицензии на них истекают.

«Пока мы продолжаем работу на старых лицензиях, они будут действовать до лета. Дальше остается только надеяться, что совместная работа с профильным Министерством цифрового развития поможет найти новые решения», — сказала Немчина в интервью РБК.

Компьютерная анимация — вид мультипликации, создаваемый при помощи компьютера, в частности, трехмерной компьютерной графики. Компьютерная анимация широко используется в индустрии кино, а также в мультипликационных студиях.

Еще по теме
Вышел трейлер сериала «Шаляпин»
«Чебурашка» продолжил лидировать в кинопрокате
Российские онлайн-кинотеатры удалили фильмы с пропагандой ЛГБТ
The Last of Us: контрабандист и девочка Элли отправляются в путь
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский нашел новое оружие против России
Российские работники в январе получат урезанный аванс
Ученые нанесли виртуальный ядерный удар по США
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
Обсуждение (2)
Картина дня
Россия пострадала от потолка цен на нефть меньше, чем хотел Запад
Лавров заявил о почти настоящей войне с Западом
Зеленский сообщил о массовых отставках в украинской власти
Госдума рассмотрит законопроект о самозапрете на кредиты
Самое обсуждаемое
36
Володин заявил об угрозе «глобальной трагедии» из‑за Украины
30
США посчитали, что Украине нужно оружие для ударов по Крыму
28
Первую линию обороны ВСУ взломали в Запорожье
27
Арестович впервые заявил о риске поражения Украины
25
Кремль заявил о развитии конфликта на Украине по восходящей