Производители анимации в России рискуют остаться без программ

Сроки лицензий, используемых для создания российской анимации, истекают. Индустрия рискует столкнуться с кризисом, рассказала гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.

Большая часть российских компаний, задействованных в анимационной индустрии, работает на международных программах. Лицензии на них истекают.

«Пока мы продолжаем работу на старых лицензиях, они будут действовать до лета. Дальше остается только надеяться, что совместная работа с профильным Министерством цифрового развития поможет найти новые решения», — сказала Немчина в интервью РБК.

Компьютерная анимация — вид мультипликации, создаваемый при помощи компьютера, в частности, трехмерной компьютерной графики. Компьютерная анимация широко используется в индустрии кино, а также в мультипликационных студиях.