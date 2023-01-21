Наступил Новый год по лунному календарю

Жители Китая в ночь с 21 на 22 января отмечают наступление Нового года по лунному календарю, который пройдет под знаком черного водяного кролика.

Китайский Новый год — самый важный для китайцев праздник, его отмечают уже более двух тысяч лет. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, поэтому у него плавающая дата.

Продлится год Кролика до 9 февраля 2024 года. Астрологи считают, что новый год принесет в наш мир процветание, благоприятные перемены и умиротворение. Он также считается годом семейных ценностей.

Традиционно жители КНР встречают Новый год в кругу семьи. Праздники длятся две недели. На время каникул в Китае закрываются банки, магазины и государственные учреждения.