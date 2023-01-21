The Last of Us: контрабандист и девочка Элли отправляются в путь

Сериал «Одни из нас», потенциально самое громкое телевизионное шоу этого года, стартовал на канале HBO. Творение является адаптацией игры под названием The Last of Us, а созданием сериала занимались автор оригинальной истории Нил Дракманн и шоураннер «Чернобыля» Крейг Мейзин. Каким получился старт экранизации?

В первом сезоне будет девять серий, последний эпизод станет доступен 13 марта. Интересно, что все серии — разной продолжительности, что нетипично для телевизионных шоу. В России легально посмотреть The Last of Us пока нельзя — Amediateka не смогла получить права на показ.

Сюжет: апокалиптический экшен

Стартовая серия продолжительностью 80 минут называется «Когда ты теряешься во тьме» и начинается с пролога, в котором страшная инфекция, вспыхнувшая по вине грибка кордицепса, получает свою предысторию.

Основной сюжет начинается с того, что главный герой Джоэл (Педро Паскаль) живет вместе с девочкой-подростком Сарой, когда распространившаяся через продукты инфекция мгновенно распространяется по США.

Фото: © кадр из сериала The Last of Us

Вокруг появляются сотни превратившихся в зомби людей. Чтобы выжить, Джоэл, его брат Томми и Сара пытаются уехать из города. Однако все заканчивается трагедий — девочка гибнет. После этого сериал переносит зрителей на 20 лет вперед.

Человечество выживает после опустошительной эпидемии — люди фактически живут под надзором военных. Джоэл промышляет контрабандой вместе с напарницей Тесс, пересекаясь с местной террористической организацией «Цикады» (в некоторых переводах «Светлячки»).

В какой-то момент Джоэл берется доставить в пункт назначения загадочную девочку-подростка с бунтарским нравом Элли (Белла Рамзи). Он еще не знает, что теперь начинается их путешествие по Штатам, в котором им предстоит множество опасных и трагичных приключений.

Если судить по первой серии, то сюжет сериала «Одни из нас» во многом дословно повторяет историю одноименной игры 2013 года. Некоторые сцены перенесены из игры буквально покадрово.

Премьера в мире: 15 января 2023 года

Страна: США, телеканал HBO, студия Sony Pictures Television, Play Station Productions, Naughty Dog

Жанр: драма, фантастика

Создатели: Крейг Мейзин, Нил Дракманн

Актеры: Педро Паскаль, Белла Рамзи, Брендан Флетчер, Гэбриел Луна, Мерл Дэндридж, Анна Торв

Продолжительность: 9 серий

Возраст: 18+

Игра против фильма: вердикт

Сериал во многом копирует игру, но при этом расширяет некоторые игровые сцены и привносит свое настроение. В отличие от оригинала, здесь меньше жестокости и множество дополнительных деталей, которые работают на общую историю.

Стоит отметить, что фанаты игры регулярно критиковали создателей сериала за кастинг — Белла Рамзи куда менее миловидна, чем Элли в игре, да и выглядит значительно старше. Однако в итоге ее актерская игра заслуживает высокой оценки.

Фото: © кадр из сериала The Last of Us

Отличная музыка Густаво Сантаолалья, прекрасная картинка, бросающаяся в глаза «химия» между главными героями — все это делает проект одним из самых перспективных сериалов 2023 года, который вполне может встать вровень с «Игрой престолов» или «Ходячими мертвецами».

Первая серия — лишь начало большого приключения, однако уже сейчас заметно, что «Одни из нас» сняты с любовью и выглядят «на все деньги». Старт телевизионного шоу оставляет прекрасное впечатление. Обязателен к просмотру всем поклонникам жанра.