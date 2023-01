The Last of Us: контрабандист и девочка Элли отправляются в путь

Фото: © кадр из сериала The Last of Us

Сериал «Одни из нас», потенциально самое громкое телевизионное шоу этого года, стартовал на канале HBO. Творение является адаптацией игры под названием The Last of Us, а созданием сериала занимались автор оригинальной истории Нил Дракманн и шоураннер «Чернобыля» Крейг Мейзин. Каким получился старт экранизации?

В первом сезоне будет девять серий, последний эпизод станет доступен 13 марта. Интересно, что все серии — разной продолжительности, что нетипично для телевизионных шоу. В России легально посмотреть The Last of Us пока нельзя — Amediateka не смогла получить права на показ.

Сюжет: апокалиптический экшен

Стартовая серия продолжительностью 80 минут называется «Когда ты теряешься во тьме» и начинается с пролога, в котором страшная инфекция, вспыхнувшая по вине грибка кордицепса, получает свою предысторию.

Основной сюжет начинается с того, что главный герой Джоэл (Педро Паскаль) живет вместе с девочкой-подростком Сарой, когда распространившаяся через продукты инфекция мгновенно распространяется по США.

Фото: © кадр из сериала The Last of Us

Вокруг появляются сотни превратившихся в зомби людей. Чтобы выжить, Джоэл, его брат Томми и Сара пытаются уехать из города. Однако все заканчивается трагедий — девочка гибнет. После этого сериал переносит зрителей на 20 лет вперед.

Человечество выживает после опустошительной эпидемии — люди фактически живут под надзором военных. Джоэл промышляет контрабандой вместе с напарницей Тесс, пересекаясь с местной террористической организацией «Цикады» (в некоторых переводах «Светлячки»).

В какой-то момент Джоэл берется доставить в пункт назначения загадочную девочку-подростка с бунтарским нравом Элли (Белла Рамзи). Он еще не знает, что теперь начинается их путешествие по Штатам, в котором им предстоит множество опасных и трагичных приключений.

Если судить по первой серии, то сюжет сериала «Одни из нас» во многом дословно повторяет историю одноименной игры 2013 года. Некоторые сцены перенесены из игры буквально покадрово.

Премьера в мире: 15 января 2023 года

Страна: США, телеканал HBO, студия Sony Pictures Television, Play Station Productions, Naughty Dog

Жанр: драма, фантастика

Создатели: Крейг Мейзин, Нил Дракманн

Актеры: Педро Паскаль, Белла Рамзи, Брендан Флетчер, Гэбриел Луна, Мерл Дэндридж, Анна Торв

Продолжительность: 9 серий

Возраст: 18+

Игра против фильма: вердикт

Сериал во многом копирует игру, но при этом расширяет некоторые игровые сцены и привносит свое настроение. В отличие от оригинала, здесь меньше жестокости и множество дополнительных деталей, которые работают на общую историю.

Стоит отметить, что фанаты игры регулярно критиковали создателей сериала за кастинг — Белла Рамзи куда менее миловидна, чем Элли в игре, да и выглядит значительно старше. Однако в итоге ее актерская игра заслуживает высокой оценки.

Фото: © кадр из сериала The Last of Us

Отличная музыка Густаво Сантаолалья, прекрасная картинка, бросающаяся в глаза «химия» между главными героями — все это делает проект одним из самых перспективных сериалов 2023 года, который вполне может встать вровень с «Игрой престолов» или «Ходячими мертвецами».

Первая серия — лишь начало большого приключения, однако уже сейчас заметно, что «Одни из нас» сняты с любовью и выглядят «на все деньги». Старт телевизионного шоу оставляет прекрасное впечатление. Обязателен к просмотру всем поклонникам жанра.