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Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах

Источник:
Sibnet.ru
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Компоненты умного дома
Фото: © Sibnet.ru

Специализированный протокол связи системы умного дома Z-Wave надежен и безопасен, устройства разных производителей совместимы. Но если автоматизировать жилье, находящееся в России, то и устройства для него нужно покупать в России, зарубежные могут не работать.

Z-Wave, разработанный специально для домашней автоматизации, основан на технологии ячеистой сети, в которой каждое устройство может передавать управляющие сигналы другим устройствам сети. Это позволяет достичь широкого покрытия и отсутствия мертвых зон. Такая технология также очень экономна в энергопотреблении.

Контроллер умного дома от Ростелекома с помощью протокола связи Z-Wave способен управлять двумя сотнями устройств на расстоянии до 100 метров на улице и до 40 метров в помещении. 

Но в разных странах Z-Wave работает на разных радиочастотных диапазонах.  Например, в Европе и Азии это 868,42 МГц, в США — 908,42 Мгц, а в России — 869,0 МГц.

По этой причине для расширения системы умного дома докупать новые датчики нужно только если они официально произведены для российского рынка — это гарантирует их совместимость. Приобретать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах, скорее всего, окажется бессмысленной тратой денег и времени — датчики, произведенные для США, не смогут «связаться» с российскими компонентами умного дома.

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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

pepelmetal

А ракеты в мае кончились, и Земля плоская

GammiPluh

Ну вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте