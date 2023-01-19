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Россия возобновила выпуск двигателя с 60-летней историей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Заволжский моторный завод

Заволжский моторный завод возобновил выпуск восьмицилиндровых двигателей ЗМЗ V8 из семейства, производство которых началось еще в 1963 году, сообщает пресс-служба предприятия.

«Продукт обладает хорошими динамическими характеристиками применительно к коммерческому транспорту. Двигатели будут поставляться на вторичный рынок запасных частей и на конвейер», — пояснил гендиректор завода Руслан Горевой.

Бензиновые и битопливные двигатели ЗМЗ-523 и ЗМЗ-524 производились на Заволжском моторном заводе до 2021 года и использовались во многих известных моделях коммерческой техники и автобусов. Они являются модернизированными версиями двигателя ЗМЗ-53, серийно выпускавшегося с 1963 года.

Объем моторов составляет 4,67 литра. Мощность первого двигателя составляет 124 лошадиных сил при 298 Нм крутящего момента, мощность битопливного варианта — 138 лошадиных сил и 314 Нм крутящего момента.

В последние годы перед завершением производства бензиновые V8 производства ЗМЗ устанавливали на базовые версии автобусов ПАЗ-3205. Всего было собрано более 6,5 миллиона таких двигателей.

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