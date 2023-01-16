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Кремль опроверг конфликт между Минобороны и ЧВК «Вагнер»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Сообщения о том, что между Министерством обороны и ЧВК «Вагнера» существует конфликт, являются «продукцией информационных манипуляций», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, как бойцы ЧВК, так и подведомственные Минобороны военные «делают общее дело». Песков уточнил, что в ЧВК «Вагнер» и вооруженных силах служат «герои». «И те и другие навсегда будут в нашей памяти»,— добавил пресс-секретарь президента РФ.

11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что отряды частной военной компании взяли под контроль всю территорию города Соледар. Он подчеркнул, что в штурме города участвовали исключительно подразделения ЧВК.

При этом ранее Минобороны сообщило, что в штурме также были задействованы отряды ВДВ. После этого в СМИ стали распространяться предположения о конфронтации Минобороны и ЧВК «Вагнер».

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Политика #Россия #Армия
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