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Отправку добровольцев на ВОВ реконструируют в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wikipedia

Общественники получили грант в размере 1 миллион рублей на историческую реконструкцию отправки добровольцев на Великую Отечественную Войну «Тувинским добровольцам посвящается», сообщает правительство региона.

Авторы планируют организовать реконструкцию в честь 80-летия проводов первых тувинских добровольцев-танкистов на фронт в 1943 году. В мероприятии будут задействованы студенты, волонтеры, местные актеры и музыканты.

На реализацию проекта «Историческая реконструкция «Тувинским добровольцам посвящается» общественная организация «Хранители историко-культурного наследия» получила грант в размере 1 миллиона рублей.

Проведение реконструкции намечено на историческую дату 20 мая, действия развернутся в центре Кызыла – так, как взятые за основу постановки события происходили в реальности.

Начнется все с демонстрации трудящихся, которую будет сопровождать конный духовой оркестр. Колонна, украшенная красными флагами и лозунгами, прошествует по улице Щетинкина и Кравченко до здания Филармонии (ранее — Дом культуры имени Сталина).

Там пройдет торжественное собрание трудящихся, на котором выступления и напутствия официальных лиц, добровольцев и их родственников будут приняты с воодушевлением. Затем — трогательная сцена прощания под звуки «Интернационала», погрузка добровольцев в автомашины и их отъезд.

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Жизнь #История #Тува
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