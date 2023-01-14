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Смертельное ДТП с автобусом произошло в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Легковой автомобиль в Кемеровской области столкнулся с пассажирским автобусом. В результате погибли пять человек в легковушке, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

ДТП случилось на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель «ЗАЗ Шанс» нарушила правила обгона, не справилась с управлением и столкнулась с автобусом «Нефаз».

Водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.

Сейчас движение на участке дороги перекрыто. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

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ЧП #ДТП #Кузбасс
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