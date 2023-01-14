Смертельное ДТП с автобусом произошло в Кузбассе

Легковой автомобиль в Кемеровской области столкнулся с пассажирским автобусом. В результате погибли пять человек в легковушке, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

ДТП случилось на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель «ЗАЗ Шанс» нарушила правила обгона, не справилась с управлением и столкнулась с автобусом «Нефаз».

Водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.

Сейчас движение на участке дороги перекрыто. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.