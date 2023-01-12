Призывать в армию до 30 лет планируют начать весной 2023 года

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призывать в армию до 30 лет могут начать уже весной 2023 года.

«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием»,— сказал Андрей Картаполов «Парламентская газета».

По его словам, процесс повышения призывного возраста будет происходить поэтапно. Скорее всего, полный переход на новую систему займет от одного года до трех лет. Но положить ему начало планируют уже в ближайшее время.

В декабре глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно поднять границы призывного возраста с 18 до 21 года, предельного призывного возраста — с 27 до 30 лет. В первые годы на службу будут призывать людей от 18 до 30 лет.