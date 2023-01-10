Прописка детей стала доступна на «Госуслугах»

Родители теперь могут оформить прописку для детей по месту жительства на портале «Госуслуг», сообщает пресс-служба Минцифры.

Раньше оформить прописку ребенку можно было только при личном посещении МФЦ, паспортного стола или отделения МВД. Теперь никуда идти не нужно, а свидетельство о регистрации чиновники пришлют в личный кабинет заявителю.

«Его можно распечатать и использовать для получения государственных услуг: записать ребенка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия», — говорится в сообщении ведомства.

По правилам, прописать ребенка можно только по месту жительства одного из родителей. Для оформления потребуются паспорта обоих родителей, а также свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи.

МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней и пришлет электронное свидетельство в личный кабинет. Также при необходимости можно будет получить бумажный вариант документа.