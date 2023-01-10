НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Прописка детей стала доступна на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
150 0
Фото: © Sibnet.ru

Родители теперь могут оформить прописку для детей по месту жительства на портале «Госуслуг», сообщает пресс-служба Минцифры.

Раньше оформить прописку ребенку можно было только при личном посещении МФЦ, паспортного стола или отделения МВД. Теперь никуда идти не нужно, а свидетельство о регистрации чиновники пришлют в личный кабинет заявителю.

«Его можно распечатать и использовать для получения государственных услуг: записать ребенка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия», — говорится в сообщении ведомства.

По правилам, прописать ребенка можно только по месту жительства одного из родителей. Для оформления потребуются паспорта обоих родителей, а также свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи.

МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней и пришлет электронное свидетельство в личный кабинет. Также при необходимости можно будет получить бумажный вариант документа.

Еще по теме
Россия денонсирует конвенцию об ответственности за коррупцию
Знаки, СИМы, штрафы: что изменится для автомобилистов в 2023 году
Депутат предложил сильно сократить новогодние праздники
Расчет за общедомовые нужды изменится с января
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Жириновский предсказал дату завершения конфликта на Украине
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Ученые выяснили, кому требуется алкоголь каждый день
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

niktb

Ну, вот, - ещё один братан покинул нас! Ну, - счастья вам армяне!

Uynachalnica

То есть десять лет заявлений о 70% новейшей техники в войсках, это совсем не об ударном оружии, а чисто...

Disobedient

Эээ ну что ты так, в другой раз приходи завтра да, когда сильным опять станешь, деньги давать будешь...

GammiPluh

Он туда не случайно попал - его задача играть роль, он ее и играет... азовцы, нацисты, проститутки......