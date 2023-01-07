Первоклассник выстрелил в учительницу после ссоры

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Шестилетний ученик первого класса в США выстрелил в учительницу начальной школы города Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния.
Школьник и учительница поссорились, после чего мальчик выстрелил в нее из пистолета, пишет издание The Virginian-Pilot. По информации полиции, это была не случайная стрельба.
30-летняя учительница получила опасное для жизни ранение, ее госпитализировали. Никто из учеников не пострадал. Стрелявшего школьника задержали.
Сейчас следователи выясняют, где мальчик взял пистолет. Занятия в школе отменили, власти работают над психическим здоровьем сотрудников и учащихся учебного заведения.
MuCbEукрапатриот рассказывает про урапатриотов, если такой "боевой", иди в окопы за внаукраину или только...
pepelmetalИх жёны и дочери уже давно под прибалтов, немцев, французов радостно легли!
MuCbEСогласен. Когда на Украине в оборот пустят рубль и избавятся от гривны, все всех будет устраивать.
ball-n-wallЛюди слабы, а он что из другого теста?..