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Первоклассник выстрелил в учительницу после ссоры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Шестилетний ученик первого класса в США выстрелил в учительницу начальной школы города Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния.

Школьник и учительница поссорились, после чего мальчик выстрелил в нее из пистолета, пишет издание The Virginian-Pilot. По информации полиции, это была не случайная стрельба.

30-летняя учительница получила опасное для жизни ранение, ее госпитализировали. Никто из учеников не пострадал. Стрелявшего школьника задержали.

Сейчас следователи выясняют, где мальчик взял пистолет. Занятия в школе отменили, власти работают над психическим здоровьем сотрудников и учащихся учебного заведения.

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