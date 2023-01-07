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Новый сигнал светофора появится в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новый сигнал светофора начнут использовать по всей России с 1 марта 2023 года, он представляет собой дополнительную секцию в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета.

Такая секция информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам.

Проведенные в Москве и Новосибирске подтвердили эффективность нового знака — он снизил аварийность на перекрестках, поэтому с 1 марта стартует его внедрение на территории всей страны.

При этом никаких изменений в ПДД новый сигнал светофора не внесет — водители и раньше обязаны были пропускать пешеходов при повороте на разрешающий сигнал светофора.

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