Вводится пожизненное наказание за диверсии

Президент Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за финансирование и пропаганду диверсий, создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям, документ опубликован на портале правовой информации.

Закон дополняет Уголовный кодекс тремя новыми статьями: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».

За склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсий, в том числе за финансирование диверсионного акта, вводится наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

За это же преступление, совершенное с использованием служебного положения, предусмотрено наказание от 10 до 20 лет заключения. Также за это может грозить пожизненное лишение свободы.

Организация и пособничество диверсии будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, возможно и пожизненное лишение свободы. Пособничество диверсиям в документе определяется как умышленное содействие преступлению «советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий».

Под финансированием диверсии будет пониматься «предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения» преступления.

Законом также предусматривается наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет либо пожизненного заключения за прохождение обучения для совершения диверсий.